وزير الإعلام: خدمة الحجاج أهم واجب تقدمه المملكة

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري في تصريحات على هامش تفقده مقار منظومة الإعلام في المشاعر المقدسة، أنه لا أحد يقبل بأن يسلب حاج قدم بلا تصريح؛ حق حاج آخر قدم من آخر الدنيا إلى الحج ملتزمًا بالأنظمة والإجراءات المرعية.

وأضاف أن كل حاج أتى نظاميًا إلى المملكة له حقوق واجب على الحكومة السعودية أن تضمنها له وتحافظ عليها.

وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة السعودية تسخر أحدث التقنيات للتيسير على الحجاج ليؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة.

وأضاف : "في المملكة الأفعال تسبق الأقوال، وهو مبدأ راسخ في خدمة ضيوف الرحمن، فجميع جهات الدولة وقطاعاتها تعمل بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وبإشراف مباشر ومتابعة شخصية آنية على مدار الساعة من ولي العهد لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وسهولة.

وأكد الدوسري أن خدمة حجاج بيت الله الحرام هي أهم واجب تقوم به المملكة خلال العام، والحكومة السعودية تستنفر كل طاقاتها وقدراته، *دون حساب لأي تكاليف*؛ وذلك لضمان موسم حج آمن، يؤدي فيه ضيوف الرحمن مناسكهم في يسر وطمأنينة.

وقال :"أنا موظف حكومي مكلف بأداء وظيفتي، وهناك الآلاف أمثالي من الزملاء من المدنيين والعسكريين، وخلفنا المواطنون السعوديون؛ كل يؤدي واجبه من موقعه في خدمة ضيوف الرحمن".