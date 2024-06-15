شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس الشيشاني يصل للمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وصل فخامة رئيسجمهورية الشيشان رمضان قديروف رئيس للمدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة الدكتور إبراهيم بن سليمان آل رزحان الغامدي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.