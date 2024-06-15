شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس الشيشاني يصل للمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل فخامة رئيسجمهورية الشيشان رمضان قديروف رئيس للمدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل ‫إمارة منطقة المدينة‬ المنورة الدكتور إبراهيم بن سليمان آل رزحان الغامدي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.