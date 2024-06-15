شكرا لمتابعة خبر عن سفير إيران بالمملكة: حجاجنا لن يكونوا مصدر إزعاج والمملكة تقدم جهود عظيمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي أن الحجاج الإيرانيين لدى لن يكونوا مصدر إزعاج، مؤكدًا أنهم غاية في الانضباط.

وأشار عنايتي أنه يتم تقديم دورات للحجاج في إيران قبل إيفادهم للمناسك مشيرًا أن الحج مظهر التقارب والوحدة بين المسلمين.

وقدم السفير الإيراني في تصريحاته لـ إندبندنت عربية شكره للملكة على الجهود المضنية التي يقدموها خلال موسم الحج مؤكدًا أن حجاج بلاده تمكنوا من أداء أعمالهم بيسر وطمأنينة.

واختتم حديثه موجهًا رسالته للحجاج والتي اعتبرها وصية لهم، بضرورة اغتنام الفرصة، والدعاء وقراءة القرآن، ووجه شكره للجهات المختصة، على الجهود التي بذلوها لتيسير شؤون الحجاج.