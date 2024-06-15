شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني أيامه.. موعد وتفاصيل المشاركين بالمؤتمر الصحفي لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد وزارة الداخلية في تمام الساعة الـ (7:30) مساءً من يوم الـ (9) من ذي الحجة الموافق الـ (15) من شهر يونيو، المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج عام 1445 هـ/ 2024 م.

وسيكون للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، ومشاركة المتحدثين الرسميين لوزارات الحج والعمرة، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية. المؤتمر الصحفي اليومي لموسم الحج وأمس كان أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، في أولى أيام المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج عام 1445 هـ/ 2024م، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بسلاسة ويسر وطمأنينة.

وأشار إلى اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، والمبيت فيها تمهيدًا للتصعيد منها للوقوف بعرفات. خدمة ضيوف الرحمن كما قدم المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية صالح بن إبراهيم الزويد؛ ما نفذته منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خططها التشغيلية في مرحلة قدوم الحجاج، عبر أنماط النقل الجوية والبحرية والبرية كافة.

وتمت بكفاءة عالية وبتكامل كبير بين جميع الجهات ذات العلاقة ليؤدِ حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بيسر وطمأنينة.

