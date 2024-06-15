شكرا لمتابعة خبر عن حجاج يستعينون برجل أمن لالتقاط الصور بعرفات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني -

انتشر مقطع فيديو، للحجاج وهم يستعينون بأحد أفراد رجال الأمن، من أجل مساعدتهم في التقاط الصور التذكارية.

وجاء الحجاج خلال المقطع الذي نشرته قناة العربية، وهم يقفون بالقرب من جبل الرحمة، بمشعر عرفات، ويلتقطون الصور، وكان يساعدهم قي ذلك رجل أمن.

ولقى المقطع استحسان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بدور رجال الأمن في الحفاظ على سلامة الحجاج، والمعاملة الحسنة التي يعاملوهم بها.