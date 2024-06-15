صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على حصة من مطار هيثرو في بريطانيا والكشف عن قيمة الصفقة

صحيفة الخليج 365: عرض صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الأسهم الخاصة أرديان شراء 37.6% من مطار هيثرو مقابل 3.26 مليار جنيه إسترليني (4.26 مليار دولار)، في صفقة معدلة تزيد من التزامهم تجاه مركز السفر الواقع في لندن بعد انضمام مساهمين آخرين إلى شركة "فيروفيال" في البيع.

وكان من المخطط في السابق شراء حصة 25% المملوكة لشركة البنية التحتية الإسبانية فيروفيال إس إي، أكبر مساهم في مطار هيثرو.

وستستحوذ شركة أرديان، ومقرها باريس، على 22.6%، بينما سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 15%.

ووفقا للبيان ستظل "فيروفيال" مساهماً بنسبة 5.25%.