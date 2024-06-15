شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| استمرار توافد الحجاج على مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فجر اليوم السبت، توافد الحجاج على مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، في سهولة ويسر مدعوم بخدمات متكاملة.

ورافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات تحفهم العناية الإلهية، الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته، لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.



وتميزت حركة تصعيد جموع الحجيج لمشعر منى بالامس، بالانسيابية وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسية لشبكة الطرق، بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن لضمان انتظام مرحلة التصعيد، في حين سخرت مختلف الجهات الخدمية قدراتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن.