عليكم الاستسلام لراحة أجسادكم.. أميرة ويلز "كيت ميدلتون" تكشف آخر تطورات إصابتها بالسرطان

صحيفة الخليج 365- وكالات: كشفت أميرة ويلز البريطانية، كيت ميدلتون، آخر تطورات إصابتها بمرض السرطان.

لم تتجاوز مرحلة الخطر

وقالت إنها تحرز تقدما جيدا في العلاج الكيميائي الوقائي الذي تخضع له، لكنها "لم تتجاوز مرحلة الخطر".

وأضافت كيت، في رسالة شخصية مكتوبة، ونُشرت أمس الجمعة، أنها "تأثرت بشدة" بآلاف الرسائل الرقيقة من أنحاء العالم، عقب إعلان إصابتها بالسرطان في مارس/آذار، بحسب "رويترز".

وتابعت أن تلك الرسائل تركت أثرا كبيرا في نفسها وزوجها الأمير وليام؛ وريث العرش البريطاني.

أيام حلوة وأيام مرة

وذكرت: "أحرز تقدما جيدا، لكن مثلما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام حلوة وأيام مرة".

وأردفت: "في هذه الأيام المرة، تشعرون بالضعف والتعب وعليكم الاستسلام لراحة أجسادكم، لكن في الأيام الحلوة، حينما تشعرون بأنكم أقوى، تريدون اغتنام الشعور بالعافية بأكبر قدر".