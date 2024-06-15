أول رد من وزير الدفاع الأميركي على شروط بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

صحيفة الخليج 365_وكالات: أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أمس الجمعة، في بروكسل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قدم مقترحا لوقف القتال في أوكرانيا، لا يمكنه أن "يملي" شروط السلام.

نوع السلوك

وقال أمام الصحافة بعد اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي، إنّ بوتين ليس "في وضع يسمح له بأن يملي على أوكرانيا ما يجب عليها فعله لتحقيق السلام... هذا بالضبط نوع السلوك الذي لا نريد رؤيته".

قمة سلام

والجمعة، أكد بوتين أنه سيتفاوض مع أوكرانيا في حال سحب قواتها من أربع مناطق تطالب بها موسكو وتخليها عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مقللا من أهمية قمة سلام في سويسرا لم تدع إليها بلاده.

شروط بوتين

ورفضت أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة على الفور شروط بوتين المتشددة لوقف الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي شنه في فبراير 2022.

اتفاق سلام

ودعت أوكرانيا إلى الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أراضيها المعترف بها دوليا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها، كجزء من أي اتفاق سلام.

طريقة "هتلر"

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"الإنذار" الذي وجهه بوتين على طريقة "هتلر"، مشترطا على كييف التخلي عن أراض مقابل البدء بمفاوضات سلام، وذلك في مقابلة مع القناة الإيطالية الإخبارية "سكاي تي جي 24".