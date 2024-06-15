مراكز خدمة ضيوف الرحمن بالرياض‬⁩ تستقبل أكثر من 41 ألف حاج

واستقبلت مراكز الخدمة في 6 مواقع موزعة على مدينة ومحافظات الرياض؛ (41.426) حاج، بمشاركة أكثر من (50) جهة من القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي، بتواجد أكثر من (1000) متطوع ومتطوعة من ابناء المنطقة، وتجاوزت الحملات التي اُستقبلت (500) حملة، كما اشتملت الخدمات على الضيافة والمبيت، الرعاية الصحية، التثقيف بمناسك الحج، إشراك السكان في توزيع الهدايا وخدمة الحجاج، بالإضافة إلى تقديم خدمات لوجستية متنوعة.
يذكر أن البلديات المشاركة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، هي بلديات: الخرج، القويعية، رماح، وادي الدواسر، عفيف بالإضافة إلى دعم بلديات مدينة الرياض، وتتواصل الإستعدادات لاستقبال الحجاج عند عبورهم المنطقة قادمين من الأراضي المقدسة بعد اتمام حجهم.
ويأتي عمل الأمانة في تقديم الخدمات لتحقيق استراتيجيتها وتفعيل دور المشاركة المجتمعية، التطوعية، تقديم الخدمات لزوار وسكان منطقة الرياض، تعزيزًا لدور الأمانة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتكون الرياض مزدهرة، مستدامة.
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