وزير الداخلية يقف على سير العمل بمقر الأمن العام في منى

وقف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى.

وتابع خلال زيارته لغرفة العمليات بالمركز إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج، وعمليات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وتصعيدهم إلى عرفات، واستمع إلى شرح مفصل من مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي عن مراحل تنفيذ خطط أمن الحج للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلاتهم في المشاعر المقدسة.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على أبرز التقنيات، وأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تم تطويرها بالتعاون بين الأمن العام، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لمساندة مهام قوات أمن الحج الأمنية والتنظيمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم نسكهم بيسر وسهولة.

وكان قد دشن تطوير مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج الذي تم دعمه بأحدث التقنيات وفق أعلى المعايير العالمية لتسهم في رفع جودة أداء العمل في المركز.

رافق الأمير خلال الزيارة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الميمان، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.