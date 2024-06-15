مركبة ذكية تتأكد من بيانات وتراخيص شركات الحجاج

وتتمثل هذه التقنية في مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المثبت على مداخل مخيمات إِسكان الحجاج عن بعد بواسطة الكاميرات المجهزة في الدورية الذكية، عند مرورها أمام المخيمات لتقرأ جميع البيانات والتراخيص الصادرة للشركة وتعرضها على الجهاز المحمول داخل المركبة.
ويأتي العمل بتقنية الدورية ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للدفاع المدني لتوسيع عملها في المشاعر المقدسة عبر الذكاء الاصطناعي والآليات والتقنيات المتوافرة لديها.
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