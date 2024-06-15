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والد شهيد الواجب: التعزية من القيادة بلسم للجروح .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ظهر والد شهيد الواجب الحاج عبدالله آل خزيم، خلال مقطع مرئي متحدثًا عن استشهاد ابنه الأصغر في الجنوب، وكيف تعاملت القيادة معه.

وأشار الحاج آل خزيم خلال حديثه على قناة الإخبارية، مؤكدًا أن أبناؤه جميعًا فداءً للطن وللواجب، مشيرًا أن القيادة تعاملت معهم بكل نبي ومعاملة طيبة.

وأكد أن تعزية القيادة، على رأسهم وليد العهد سمو الأمير ، كان بمثابة بلسم لجروحه، وهدأت من مشاعر فقدانه لولده وفلذة كبده.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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