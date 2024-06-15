شكرا لمتابعة خبر عن والد شهيد الواجب: التعزية من القيادة بلسم للجروح .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر والد شهيد الواجب الحاج عبدالله آل خزيم، خلال مقطع مرئي متحدثًا عن استشهاد ابنه الأصغر في الجنوب، وكيف تعاملت القيادة معه.

وأشار الحاج آل خزيم خلال حديثه على قناة الإخبارية، مؤكدًا أن أبناؤه جميعًا فداءً للطن وللواجب، مشيرًا أن القيادة تعاملت معهم بكل نبي ومعاملة طيبة.

وأكد أن تعزية القيادة، على رأسهم وليد العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، كان بمثابة بلسم لجروحه، وهدأت من مشاعر فقدانه لولده وفلذة كبده.