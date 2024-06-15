شكرا لمتابعة خبر عن مسعفو الهلال الأحمر يلطفون الأجواء على الحجاج بعرفات والدعوات ترافقهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في أجواء روحانية يتحرك ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، ويرافقهم مسعفو الهلال الأحمر للعمل على خدمتهم وتلطيف الجو وتخفيف درجات الحرارة عليهم .

ورصدت عدسات الكاميرات مسعفو الهلال وهم يقومون بواجبهم للعمل على خدمة الحجاج وراحتهم .

ويستقبلهم الحجاج بالدعوات النابعة من القلوب، وسط منظومة متكاملة للعمل على راحتهم والحفاظ على أرواحهم .

يُذكر أن حركة توافد الحجاج إلى جبل عرفات تميزت بالانسيابية، وبمتابعة آلاف من رجال الأمن بمختلف القطاعات، وسط رعاية شاملة وفّرتها أجهزة الدولة ذات العلاقة، حيث جنّدت كل طاقاتها البشرية والآلية، وسخّرت جميع إمكاناتها لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.