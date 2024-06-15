شاهد: استشاري يكشف عن تحليل جديد عن طريق الفم يحدد لك طعامك المناسب.. ويوضح مستوى خطورة تعرضك للإصابة بأمراض القلب والشرايين

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري طب الأسرة الدكتور هاني الغامدي، عن تحليل جديد عبارة عن مسحة من الفم ويعمل على تحليل الجينات DNA للتعرف على الحالة الغذائية وما يخص الأكل والشيء المناسب للشخص وامتصاص الفيتامينات.

وأضاف الغامدي عبر فيديو له بالتيك توك، بأن هذا التحليل يستطيع تحديد عوامل الخطورة للإصابة بأمراض القلب والشرايين وطبيعة البشرة والجلد.

وأوضح أن من أهمية هذا التحليل أنك تستطيع معرفة الفيتامين المناسب لجسمك وكيفية أخذه هل من خلال الوريد أم الفم، وهل معرض للإصابة بأمراض القلب والشرايين أم لا؟، والأدوية التي تناسبك.