شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في عرفات.. العظمى 47 مئوية ونسبة رطوبة 65% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن طقس اليوم في مشعر عرفات حيث يقف الحجاج لأداء الركن الأعظم من الحج، والذي يعد شديد الحرارة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى تبلغ 47 مئوية، مع نسبة رطوبة تبلغ 65%.

وأشار إلى أن الرياح في أقصى شدة لها ستسجل 18 كيلو/ساعة.

ويتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم، على مشعر عرفات اليوم السبت.



طقس المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة تمتد الى أجزاء من منطقة تبوك .

