السعودية | الرئيس الشيشاني يزور المسجد النبوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه وتشرَّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي الشريف، وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بالمسجد النبوي الدكتور سلطان المطيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، وعدد من المسؤولين.

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