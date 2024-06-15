وزير الداخلية: نتعامل مع الواقع لوأد أي عمل يعكر صفو الحجاج

وتابع وزير الداخلية: نتأمل دائما للأفضل ولكن استعدادتنا دائما للأسوأ، مضيفا: إن شاء الله أننا لن نضطر بالتعامل مع أي أمر يعكر صفو الحجاج.
وأكد وزير الداخلية اعتزاز المملكة بخدمة ضيوف الرحمن، في ظل الاهتمام البالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بحجاج بيت الله الحرام، وتوجيهاتهما، ببذل قصارى الجهود لتيسير أدائهم للنسك بأمن وأمان.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم أعضاء اللجنة الأمنية بالحج والقيادات الأمنية والعسكرية للقطاعات المشاركة في مهمة الحج، في مقر وزارة الداخلية بمكة المكرمة.
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