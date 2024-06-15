ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من اللوز صباحًا؟

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن تأثير تناول 3 حبات من اللوز في الصباح يوميًا على الجسم، وفقًا لموقع "Times of india".

تقوية الذاكرة

يلعب اللوز دورًا كبيرًا في تعزيز وظائف المخ، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الريبوفلافين والكارنيتين، اللذين يساعدان على تقوية الذاكرة.

الوقاية من الإمساك

يمثل اللوز أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج والوقاية من الإمساك.

خفض الكوليسترول

أظهرت دراسة منشورة في المجلة البريطانية للتغذية أن الدهون الصحية التي يتمتع بها اللوز تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق خفض الكوليسترول الضار LDL وزيادة الكوليسترول الجيد HDL بالدم..

ضبط سكر الدم

يتميز اللوز بمؤشر الجلايسيمي المنخفض، مما يعني أنه لا يرفع سكر الدم، كما يحتوي على مستويات عالية من معدن الماغنسيوم، الذي يساهم في تحسين حساسية الإنسولين بالجسم.

الحفاظ على صحة البشرة

يحتوي اللوز على نسبة عالية من فيتامين هـ، الذي يساعد على حماية الجلد من التلف وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

فقدان الوزن

يساهم اللوز في إنقاص الوزن الزائد، لأن أليافه الغذائية -بمساعدة البروتين النباتي المتوفر به- تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، نقلًا عن دراسة منشورة في المجلة الدولية للسمنة.

حماية المفاصل من الالتهاب

يقلل اللوز من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، لاحتوائه على مركبات مضادة للالتهابات، مثل البوليفينول وأحماض أوميجا 3، وفق بحث أجرته مجلة الكلية الأمريكية للتغذية.