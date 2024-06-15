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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضيوف خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرّ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحجّ والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، البالغ عددهم 3322 حاجا وحاجة من 88 دولة من مختلف قارات العالم، في مقر إقامتهم بمشعر عرفات الطاهر.
وذلك سط أجواء إيمانية سادها الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وعبر عدد من ضيوف البرنامج عن عظيم شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء على ما يولونه من اهتمام وعناية لضيوف الرحمن والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقيامهم بالمشروعات التطويرية العملاقة واستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج لأداء الحج هذا العام.
كما رفعوا الشكر والثناء لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن التنظيم والترتيب وتوفيرها كل سبل الراحة للمستضافين حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.
وذلك سط أجواء إيمانية سادها الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.
خدمة ضيوف الرحمنوجندت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد بإشراف مباشر من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كل طاقاتها البشرية والآلية، وسخرت جميع إمكاناتها لتقديم أرقى الخدمات لضيوف البرنامج، الذي تشرف عليه الوزارة، وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وفق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.
وعبر عدد من ضيوف البرنامج عن عظيم شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء على ما يولونه من اهتمام وعناية لضيوف الرحمن والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقيامهم بالمشروعات التطويرية العملاقة واستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج لأداء الحج هذا العام.
كما رفعوا الشكر والثناء لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن التنظيم والترتيب وتوفيرها كل سبل الراحة للمستضافين حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة، سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.