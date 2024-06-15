شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. أهم التجهيزات الخاصة بمسالخ العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية

رفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام إدارة المراجعة الداخلية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، علي بن محمد قصاص أعمال المكلفين بموسم الحج في الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة.و اطلع على أهم التجهيزات الخاصة بمسالخ العاصمة المقدسة بما يتوافر بها من خدمات وإمكانات مادية متطورة من كاميرات للمراقبة متصلة بغرفة عمليات المسالخ.هذا إلى جانب العنصر البشري المدرب بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة لضمان جودة العمل.وأوضح أن المراجعة الداخلية تسعى لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح، والتأكد من تطبيق الإجراءات والتعليمات في المسالخ، ورصد أية مخالفات أو تجاوزت للقوانين والأنظمة، والتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة.هذا بالإضافة إلى تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في أعمال الحج، ومراجعة عمليات الحفاظ على البيئة في المسالخ، وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وضيوف الرحمن، واقتراح التوصيات لتحسينها.وحثَّ "قصاص" جميع العاملين بالفرع على مضاعفة الجهود؛ لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة، وسعيها للعمل على توفير كافة الخدمات لجميع قطاعاتها، بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة.وثمن جهود القائمين على الفرع، وتفانيهم وعملهم الدؤوب؛ لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.وتضمنت إجراءات رفع الجاهزية مسالخ العاصمة المقدسة و هي: مسلخ جنوب مكة (أ)، ومسلخ جنوب مكة (ب)، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية الموسمي، ومسلخ المعيصم النموذجي، بطاقة استيعابية تتجاوز الـ (500) ألف رأس من الماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.