تعرّف على درجات الحرارة المتوقعة في مكة والمشاعر المقدسة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تصل درجة الحرارة العظمى على مشعر عرفات إلى 47 درجة والصغرى 32 درجة، فيما تصل درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة ومنى ومزدلفة 46 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية بمكة ومنى و مزدلفة 31 درجة مئوية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج نصف المتر ، وحالة البحر خفيف الموج.
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