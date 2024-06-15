شكرا لمتابعة خبر عن حاج مصري‬⁩ يدعو في ⁧‫عرفات‬⁩ أن يتوفى هو وزوجته معًا: ست مثالية نادرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي لزوجان حاجان من مصر وهما يعبران عن حبهما بطريقة مختلفة، ويدعوان في عرفات بأن تكون وفاتهما سويًا .

وظهر الزوج في المقطع وهو يدعوا لزوجته قائلاً:” هي زوجة من الزوجات الصالحات أدعي الله أن نتوفى سويًا ويجمعنا في الفردوس الأعلى”، لافتًا أن زوجته لا يوجد مثلها في هذا الزمن .

وأضاف:” أنا بدعي لها بالصحة والعافية وأن يبارك الله لها في أولادها، ساعدتني وساعدت والدي ووالدتي في شئون البيت، وسهرت على رعاية الأبناء .”

وتابع :” عاشت معايا على كل الظروف الحلوة والوحشة وتحملت، هي ست مثالية وأتمنى أن أتوفى وهي برفقتي.”