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حاج مصري‬⁩ يدعو في ⁧‫عرفات‬⁩ أن يتوفى هو وزوجته معًا: ست مثالية نادرة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي لزوجان حاجان من مصر وهما يعبران عن حبهما بطريقة مختلفة، ويدعوان في عرفات بأن تكون وفاتهما سويًا .

وظهر الزوج في المقطع وهو يدعوا لزوجته قائلاً:” هي زوجة من الزوجات الصالحات أدعي الله أن نتوفى سويًا ويجمعنا في الفردوس الأعلى”، لافتًا أن زوجته لا يوجد مثلها في هذا الزمن .

وأضاف:” أنا بدعي لها بالصحة والعافية وأن يبارك الله لها في أولادها، ساعدتني وساعدت والدي ووالدتي في شئون البيت، وسهرت على رعاية الأبناء .”

وتابع :” عاشت معايا على كل الظروف الحلوة والوحشة وتحملت، هي ست مثالية وأتمنى أن أتوفى وهي برفقتي.”

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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