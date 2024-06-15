شكرا لمتابعة خبر عن مدير الأمن العام في جولة جوية على مشعر عرفات لمتابعة الخدمات المقدمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قام مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي بجولة جوية لمتابعة الخدمات المقدمة؛ لضمان سلامتهم وتأدية نسكهم في يسر وسهولة وطمأنينة.
وتجوّل “البسامي” بطائرة الأمن على كافة أنحاء مشعر عرفات لرصد الجهود المبذولة في تنظيم الحشود وتأمين سلامة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم خلال أداء مناسكهم.
وبدأت قوافل الحجاج بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر فجر اليوم، وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة ومنظومة متكاملة للعمل على راحتهم وخدمتهم والحفاظ على أرواحهم .