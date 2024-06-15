وبدأت قوافل الحجاج بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر فجر اليوم، وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة ومنظومة متكاملة للعمل على راحتهم وخدمتهم والحفاظ على أرواحهم .

شكرا لمتابعة خبر عن ‎مدير الأمن العام في جولة جوية على مشعر عرفات لمتابعة الخدمات المقدمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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