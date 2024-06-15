شكرا لمتابعة خبر عن حاجة مصرية بعد زيارتها للمملكة للمرة الثانية: ذُهلت من التغيير.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت حاجة مصرية تدعى عواطف، عن المملكة وتطورها الجذري واستقبال القائمين على منظومة الحج حمايتهم لعا .

وظهرت الحاجة في مقطع فيدي وهي تقول في المملكة بعد أن زارتها قبل 20 عامًا.

وأضافت:” ذهلت لما شوفت التغيير الجذري دا، حاجة ماشاء الله لا توصف وجهود ولا توصف، والناس بيستقبلونا حلو .”

واختتمت حديثها : السعوديين بقوا أحسن من المصرييين في المقابلة والاستقبال .”

وحظي المقطع تفاعلا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل، حيث اتفق الجميع على هذا .