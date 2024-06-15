شكرا لمتابعة خبر عن وسط أجواء إيمانية.. أدعية وابتهالات الحجاج على صعيد ⁧‫عرفات‬⁩.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات اليوم السبت، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفات

ووسط أجواء إيمانية انشغل الحجاج بالتلبية والذكر والتكبير والتهليل متجهين إلى الله- عز وجل- خاشعين متضرعين

‎ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلُّون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة، لأن المبيت بمزدلفة واجب، حيث بات رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فيها، وصلى بها الفجر.