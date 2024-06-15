جبل عرفات..من الناحية الجيولوجية 

قدّمت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية نبذة بسيطة عن جبل عرفات حيث قالت في منشور لها عبر منصة "X" أن جبل الرحمة (مشعر عرفات)، رمز من رموز التاريخ، يعلو في سماء الحجاز بشموخه، ويحمل في طياته قصصاً عميقة لتطور الأرض وتشكلها الجيولوجي، فهو جزء من سلسلة جبال الحجاز القديمة التي شهدت تحولات جيولوجية مثيرة.

ومن أبرز المعلومات عن جبل الرحمة أنه يقع على بعد حوالي 20 كلم شرق مكة المكرمة ويتوسط أرض عرفات، التي يعتبر الوقوف بها الركن الرئيسي للحج.

ويتكون من صخور جرانيتية رمادية إلى فاتحة اللون وتركيبه المعدني الرئيسي من الكوارتز والبلاجيوكليز وحبيباته ناعمة إلى متوسطة.

أما من الناحية المناخية فإن مناخ مشعر عرفات يتميز بالحرارة الشديدة خلال فصل الصيف والاعتدال في فصل الشتاء.

كما يبلغ ارتفاع جبل الرحمة حوالي 339 مترا عن سطح البحر، وحوالي 30 مترا عن ما يحيط به.

جبل الدعاء

كما يسمى جبل عرفات أو جبل الرحمة بجبل الدعاء حيث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقف عند الصخرات الكبيرة التي تقع أسفله وهو على ناقته القصواء مستقبلا القبلة يدعو الله عز وجل حتى غربت الشمس.

فيما تتميز البيئة الطبيعية لمشعر عرفات بأنها عبارة عن سهل متسع محاط بالجبال ذات بيئة صحراوية جافة.