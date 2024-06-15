شكرا لمتابعة خبر عن توزيع آيسكريم بالمجان على الحجاج في مشعر ⁧‫عرفات‬⁩ بسبب حرارة الجو ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏ قام عدد من المتطوعين بتوزيع توزيع آيسكريم بالمجان على الحجاج في مشعر ⁧‫عرفات‬⁩ مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

وقال يوسف هوساوي :”هذه التوزيعات تابعة لجمعية سعادة الخير تحت إشراف إمارة مكة المكرمة ،اليوم الأجواء حارة ومع ارتفاع درجات الحرارة نقوم بتوزيع الآيسكريم على حجاج بيت الله “.

ويؤدى الحجاج اليوم الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف على جبل عرفات، والذى يوافق اليوم التاسع من ذى الحجة، وهو يبدأ مع شروق شمس يوم التاسع من ذى الحجة، حيث يخرج الحاج من منى متوجهاً إلى عرفة للوقوف به.