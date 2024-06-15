شكرا لمتابعة خبر عن الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا من مسجد نمرة بعرفات ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة في مشعر عرفات اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؛ وذلك عقب الاستماع إلى خطبة عرفة التي ألقاها الشيخ ماهر المعيقلي.

‎وامتلأت جنبات وساحات المسجد بالحجيج؛ حيث يُعَد المسجد ثاني أكبر مسجد مساحةً بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام

‎وألقى الشيخ ماهر المعيقلي خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة، حيث أكد أن الحج إظهار للشعيرة وإخلاص في العبادة، مضيفًا أن يوم عرفة موقف عظيم تضاعف فيه الحسنات وتُغفر فيه السيئات.

‎وبدأ منذ صباح اليوم توافد حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات من أجل أداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقف بعرفات.