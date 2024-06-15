شاهد.. أول حالة ولادة على جبل عرفات خلال موسم الحج.. والكشف عن نوع وجنسية المولود

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية، مقطع فيديو لاستقبال مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات، أول حالة ولادة لحاجة باكستانية بعمر 34 عاما.

وأظهر الفيديو، الطفلة بعد أن وُلدت، وكان الأطباء يقومون بالإجراءات الطبية اللازمة لها.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً؛ اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع لخطبة عرفة.

وجاء ذلك وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.