شاهد.. كيف ظهر صحن المطاف مع وجود حجاج بيت الله في مشعر عرفات

صحيفة الخليج 365: تَشهد جنبات وساحات وأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف انسيابية كبيرة في الحركة، بتواجد أعداد قليلة من الزوار.
وبدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع بزوغ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، بالتوجه إلى صعيد عرفات.
صحيفة الخليج 365: تَشهد جنبات وساحات وأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف انسيابية كبيرة في الحركة، بتواجد أعداد قليلة من الزوار.
وبدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع بزوغ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، بالتوجه إلى صعيد عرفات.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية