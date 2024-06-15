شاهد.. كيف ظهر صحن المطاف مع وجود حجاج بيت الله في مشعر عرفات

صحيفة الخليج 365: تَشهد جنبات وساحات وأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف انسيابية كبيرة في الحركة، بتواجد أعداد قليلة من الزوار.

وبدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع بزوغ فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، بالتوجه إلى صعيد عرفات.