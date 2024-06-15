شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: نراقب أجواء عرفات بمنظومة من التقنيات المكتملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد أن المركز يُراقب أجواء عرفات من خلال منظومة من التقنيات الأرصادية المكتملة، لتحقيق أقصى درجات الدقة في بيانات الطقس، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وقال المتحدث في بيان مصور عبر منصة إكس: استكمالًا لجهوده في المشاعر المقدسة عزز المركز الوطني للأرصاد من قدراته الفنية والتقنية والتشغيلية لتقديم خدماته الأرصادية في يوم عرفة، تحقيقًا لأعلى درجات الدقة، وتوفيرًا للاحتياجات والقدرات التي تسهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف: يأتي ذلك من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المهنية بخدمة ضيوف الرحمن، وإطلاعهم ببيانات الطقس والظواهر المحتملة على رأس كل ساعة.

أجواء عرفة وتابع المتحدث: المركز يراقب أجواء عرفة من خلال منظومة من التقنيات الأرصادية المكتملة، من خلال رادارات الطقس وصور الأقمار الصناعية والمحطات الأتوماتيكية والمأهولة، إضافة إلى المحطات المتنقلة لقياس طبقات الجو العليا.

وأردف: يعمل المركز على دقة معلوماته وبياناته بما يتناسب مع الخدمات الكبيرة التي تقدم لضيوف الرحمن خلال هذا اليوم الفضيل.

الطقس على عرفات وقال المركز الوطني للأرصاد: من المتوقع أن يسجل مشعر عرفة خلال هذا اليوم درجات حرارة ما بين 45 و47 درجة مئوية في الظل، ونسبة رطوبة قد تصل إلى 65%، ورياح جنوبية غربية إلى غربية نهارًا بسرعة تصل إلى 25 كيلومترًا في الساعة.

وأضاف: فيما تتحول الرياح ليلًا من شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تصل إلى 18 كيلومترًا في الساعة.

وتابع المتحدث: كما يراقب المركز فرص تكوّن تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات الطائف ومدى احتمالية تأثر المشاعر بها.