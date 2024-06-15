شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن إلغاء البلاغات الورقية للوفيات وتلزم بالتسجيل الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد المجلس الصحي السعودي، على جميع القطاعات الصحية ضرورة الالتزام بتعميم وزير الصحة رئيس المجلس، القاضي بإيقاف استخدام البلاغات الورقية لحالات الوفاة.
وشدد المجلس على أهمية الاعتماد الكلي على النظام الإلكتروني الوطني الموحد الذي طورته وزارة الصحة لرفع جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بحالات الوفاة.
وأكد المجلس على أهمية هذا التوجه في تحسين جودة البيانات المتعلقة بحالات الوفيات في المملكة، والمساهمة في تطوير النظام الصحي بشكل عام.
وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في إطار السعي الدؤوب لتحسين جودة البيانات المتعلقة بالوفيات، والمساهمة الفعالة في تطوير النظام الصحي في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وشدد المجلس على أهمية الاعتماد الكلي على النظام الإلكتروني الوطني الموحد الذي طورته وزارة الصحة لرفع جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بحالات الوفاة.
خدمة بلاغات الوفاة داخل المنشآت الصحيةوفي خطاب رسمي لاتحاد الغرف السعودية، حث المجلس الصحي جميع القطاعات الصحية على التعاون التام مع وزارة الصحة، وتطبيق السياسات والإجراءات ومؤشرات الأداء المحددة لخدمة بلاغات الوفاة داخل المنشآت الصحية في المملكة.
وأكد المجلس على أهمية هذا التوجه في تحسين جودة البيانات المتعلقة بحالات الوفيات في المملكة، والمساهمة في تطوير النظام الصحي بشكل عام.
تحسين جودة البيانات المتعلقة بالوفياتودعا جميع القطاعات الصحية إلى التعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ هذا التعميم، والالتزام بالتعليمات والإجراءات ذات الصلة.
وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في إطار السعي الدؤوب لتحسين جودة البيانات المتعلقة بالوفيات، والمساهمة الفعالة في تطوير النظام الصحي في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.