شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انطلاق قافلة الحجاج المرضى المنومين إلى عرفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بإشراف وزارة الصحة، جرى نقل الحجاج المرضى المنومين إلى مشعر عرفات لتمكينهم من أداء النسك من مستشفيات تجمع مكة المكرمة الصحي بمدينة الملك عبدالله الطبية.كما جرى نقل الحجاج المرضى المنومين إلى مشعر عرفات من مستشفيات تجمع مكة المكرمة الصحي بمستشفى الملك عبدالعزيز.