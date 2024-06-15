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شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين يشهدون خطبة عرفة في مقار سكنهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة، حيث نقلت لهم عبر أنظمة مرئية وبشاشات ضخمة في مقار الضيوف بمشعر عرفات.
ثم أدى ضيوف خادم الحرمين الشريفين صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مخيمهم، بعد أن استمعوا إلى الخطبة وسط أجواء من الطمأنينة والسكينة، والخدمات المتكاملة وذلك في مقر المصلى للرجال، كما تم نقل الخطبة للنساء في مقر مصلاهن.
كما ثمنوا ما قُدم لهم من خدمات وتسهيلات، وعطاءات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، من التنظيم المتميز وتجهيز المقرات بأعلى المستويات والتنقلات بين المشاعر بأفخم الحافلات، سائلين المولى - عز وجل - أن يجزيَ ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة خير الجزاء على ما قدموه، ويقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في كل مكان.
ثم أدى ضيوف خادم الحرمين الشريفين صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مخيمهم، بعد أن استمعوا إلى الخطبة وسط أجواء من الطمأنينة والسكينة، والخدمات المتكاملة وذلك في مقر المصلى للرجال، كما تم نقل الخطبة للنساء في مقر مصلاهن.
خدمات وتسهيلاتوعبّر عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من مشعر عرفات خالص الشكر والدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - يحفظهم الله - على مكرمة استصافتهم لأداء الحح في هذا العام.
كما ثمنوا ما قُدم لهم من خدمات وتسهيلات، وعطاءات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، من التنظيم المتميز وتجهيز المقرات بأعلى المستويات والتنقلات بين المشاعر بأفخم الحافلات، سائلين المولى - عز وجل - أن يجزيَ ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة خير الجزاء على ما قدموه، ويقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في كل مكان.