شكرا لقرائتكم خبر عن للحجاج.. اعرف حالة الطقس على المشاعر المقدسة طوال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نصح المركز الوطني للأرصاد الحجاج بتجنب أشعة الشمس في فترة الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 مساء، وبالالتزام بإرشادات الجهات المختصة لسهولة أداء الفريضة.

كما نصح بالتأكد من معلومات الطقس والظواهر الجوية المحتملة قبل الشروع في أداء المناسك، وأشار إل أن تطبيق "أنواء" يساعد في معرفة طقس المشاعر على مدار الساعة.

جاء ذلك من خلال الدليل الإرشادي لموسم حج 1445 هـ، الذي أصدره المركز عبر حسابه على منصة إكس. الملامح المناخية لموسم الحج كما نشر المركز الملامح المناخية لموسم الحج، وجاءت كالتالي:

درجة الحرارة: يتصف مناخ مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال هذه الفترة بطقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، دتفئ ليلًا، ويكون معدل الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، ومعدل درجة الحرارة الصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: معدل الرطوبة النسبية في مكة المكرمة 26%.

المطر: معدل هطول المطر تقريبًا صفر.

الرياض السطحية: التوقعات المناخير للرياح على مكة المكرمة تشير إلى رياح جنوبية شرقية، ومعدل سرعات خفيفة بشرعة 5 كيلومترات/ساعة. القيم القصوى المسجلة خلال مواسم الحج أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة سُجلت في 21 يونيو عام 2010 وبلغت 49.6 مئوية.

أقل درجة حرارة في مكة المكرمة سُجلت في 18 يونيو 1992، وبلغت 23.8 مئوية.

أعلى قيمة للرطوبة النسبية سُجلت في 15 يونيو 1986، وبلغت 77%.

أقل قيمو للرطوبة النسبية سُجلت في 21 يونيو 2019، وبلغت 7%.

أعلى سرعة رياح سُجلت في 21 يونيو 2019، وبلفت 48 كيلومترًا/ساعة في الاتجاه الشرقي.