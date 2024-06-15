شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تفسح أكثر من 2,1 مليون رأس من الماشية منذ بداية ذي القعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح مليونين و112 ألفًا و749 رأس من الماشية الحية (أغنام، أبقار، جِمال)، في الفترة من 1 ذو القعدة حتى 4 ذو الحجة 1445هـ، ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، وتلبية الطلب الكبير على المواشي أثناء الموسم.

وبيّنت الوزارة، أن إرساليات المواشي المفسوحة، تضمنت 2,097,753 رأسًا من الماعز، و10,611 رأسًا من الإبل، بالإضافة إلى (4,385) رأسًا من الأبقار.

وأكدت استمرار جهودها لمتابعة سير العمل والإجراءات في المحاجر المختلفة، لتوفير العدد الكافي من المواشي الحية الصحية والسليمة خلال موسم حج هذا العام، وتسهيل انسيابية دخول إرساليات المواشي الحية إلى المملكة، إلى جانب دعم المختبرات والمحاجر بالكوادر البيطرية، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم تكدس الإرساليات. إدخال المواشي وأشارت الوزارة إلى وجود 10 محاجر برية وجوية وبحرية، يسمح بدخول المواشي من خلالها؛ حيث يتم حجر المواشي المستوردة إلى حين استكمال كافة الإجراءات المحجرية، وتطبيق برنامج التحصين الوطني، بالإضافة إلى 13 محجرًا دوليًا معتمد من قبل المملكة في الدول المصدرة، ويتم فيها حجر المواشي لمدة تتراوح بين 15 إلى 21 يومًا.

يُشار إلى أن المملكة تستورد المواشي الحية من أكثر من 30 دولة منها: السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب إفريقيا، واستراليا، والبرازيل، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والأردن.

كما تعمل على دراسة الوضع الوبائي لبعض الدول؛ لفتح نوافذ جديدة للاستيراد، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء).