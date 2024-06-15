شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" لـ "اليوم": نراقب تشكيلات السحب على شرق مشعر عرفات والان نبدء بالتفاصيل

سلامة الحجاج والزوار

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، لـ”اليوم“، أن المركز يراقب عن كثب تكون تشكيلات السحب على مرتفعات الطائف والأجزاء الشرقية من مشعر عرفات.وأضاف القحطاني، أن المركز يتابع حالة الطقس المتغيرة في هذه المناطق، وسيصدر تقارير دورية عن تطورات الوضع الجوي.وأوضح أن هذه المتابعة تأتي في إطار حرص المركز على سلامة الحجاج والزوار، وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال فترة الحج.ودعا القحطاني الجميع إلى متابعة تقارير المركز الوطني للأرصاد، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.