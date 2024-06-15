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"الأرصاد" لـ "اليوم": نراقب تشكيلات السحب على شرق مشعر عرفات

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عبد العزيز العمري - مشعر عرفات 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، لـ”اليوم“، أن المركز يراقب عن كثب تكون تشكيلات السحب على مرتفعات الطائف والأجزاء الشرقية من مشعر عرفات.
وأضاف القحطاني، أن المركز يتابع حالة الطقس المتغيرة في هذه المناطق، وسيصدر تقارير دورية عن تطورات الوضع الجوي.
متابعة الأرصاد لتشكيلات السحب على شرق مشعر عرفات
متابعة الأرصاد لتشكيلات السحب على شرق مشعر عرفات

سلامة الحجاج والزوار

وأوضح أن هذه المتابعة تأتي في إطار حرص المركز على سلامة الحجاج والزوار، وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال فترة الحج.
ودعا القحطاني الجميع إلى متابعة تقارير المركز الوطني للأرصاد، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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