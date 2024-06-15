مصرع 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في سيناء بمصر- فيديو

صحيفة الخليج 365: لقي 3 إسرائيليين بينهم طفل، مصرعهم فيما أصيب آخرون، في حادث سير بسيناء بمصر.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن 3 إسرائيليين يعتقد أنهم من عرب 48 لقوا مصرعهم في حادث سير خلال تواجدهم لقضاء عطلة في سيناء. مشيرة إلى أن أفراد الأسرة الآخرين الذين كانوا في السيارة أصيبوا بجروح متوسطة إلى خطيرة، فيما تحطمت السيارة التي كانت تقلهم.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية، تتعاملان مع الحادث وتعملان مع السلطات المصرية لنقل نعوش المتوفين إلى إسرائيل، فضلاً عن مساعدة جرحى نقلوا للعلاج في المستشفيات.