شاهد.. تقني يكشف أفضل طريقة لخروج الهواء البارد من المكيف وتقليل استهلاك الكهرباء

صحيفة الخليج 365: كشف تقني عن أسرار تبريد المكيف، وكيفية خروج الهواء البارد.

وقال خلال مقطع فيديو: "لما تكون درجة الحرارة 24، لا يعني أنها تطلع هواء بحرارة 24، وأول ما تشغل المكيف كأنك حاطه على 16 ما بيعطيك 30".

وأضاف: "دايما يكون في فتحة بين السقف وبين المكيف، عشان يقدر يسحب الهواء ويكون هناك حساس يعرف من خلاله درجة حرارة الغرفة".

وتابع: "أكبر عدو للمكيف هو أنك تخلي الباب مفتوح، لأن الهواء البارد بيخرج ويدخل الهواء الحار وبالتالي يتسبب ذلك في الضغط على وحدة المكيف وزيادة فاتورة الكهرباء".

وأكمل: "الدرجة المناسبة للمكيفات هي 24، وتصل إليها معظم التكييفات، وتريح وحدات التكييف وتقلل فاتورة الكهرباء".