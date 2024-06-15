شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. مطار الملك خالد يكسر الأرقام القياسية التشغيلية لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كسر مطار الملك خالد الدولي حاجز الرقم الأعلى ويحقق رقمًا قياسيًا تشغيليًا جديدًا لأعلى عدد للمسافرين والرحلات ومناولة الأمتعة، الذي يُعد رقمًا قياسيًا يوضح نمو الحركة التشغيلية المتزايد في المطار.

وبلغ عدد المسافرين 124 ألف مسافر في يوم الخميس 7 ذي الحجة الموافق 13 يونيو الحاليّ، متخطين خلاله الرقم القياسي السابق المسجل بتاريخ 29 فبراير 2024 بعدد 116 ألفًا.

وبلغ عدد الرحلات ليوم الخميس 13 يونيو 901 رحلة، متخطية خلاله الرقم القياسي السابق المسجل بتاريخ 3 مارس 2024 الموافق 22 شعبان 1445 هـ، بعدد 805 رحلات.

عدد الحقائب

وبلغ عدد الحقائب التي تم مناولتها بأنظمة مناولة الأمتعة في الصالات الدولية والداخلية 98،347 قطعة، متخطية خلاله الرقم القياسي السابق المسجل بتاريخ 23 يونيو 2023 بعدد 92،096 قطعة.



كما كُسر العدد القياسي للحجاج العابرين من خلال مطار الملك خالد الدولي، إذ بلغ عددهم حتى هذا اليوم ما يزيد على 50 ألف حاج، وبلغ عدد الحجاج الدوليين منهم 9،392 حاجًا.