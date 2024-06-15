شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطمئن على سير الخطط والأعمال المقدمة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية، على سير الخطط والأعمال المقدمة لضيوف الرحمن.

وعبر اتصالٍ هاتفي استمع سموّه لإيجاز من نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز عن الجهود المبذولة لخدمة الحجاج. نجاح خطط التصعيد إلى مشعر عرفات وأسهمت تلك الجهود في نجاح خطط التصعيد من مشعر منى إلى مشعر عرفات.



وفي وقت سابق كان اكتمل توافد الحجاج إلى مشعر منى بكل يسرٍ وسلامة وطمأنينة، دون تسجيل حالات وبائية أو حوادث تُعكر صفو حجهم.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية علق قائلا: "أتوجهُ للهِ سبحانهُ بالحمدِ والثناءِ على أنَ يسرَ لحجاجِ بيتهِ الحرام، التوافدَ إلى مشعرِ منى بكلِ يسرٍ وسلامة وطمأنينة، دونَ تسجيلِ حالات وبائية أو حوادث تعكر صفو حجّهم".