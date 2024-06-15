شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساء.. أتربة مثارة على المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

تشكيلات السحب

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المشاعر المقدسة أتربة مثارة حتى الساعة 11 مساء اليوم السبت.ونبه المركز من أتربة مثارة على عرفات ومزدلفة ومنى، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، لـ"اليوم"، أن المركز يراقب عن كثب تكون تشكيلات السحب على مرتفعات الطائف والأجزاء الشرقية من مشعر عرفات.

وأضاف القحطاني، أن المركز يتابع حالة الطقس المتغيرة في هذه المناطق، وسيصدر تقارير دورية عن تطورات الوضع الجوي.



سلامة الحجاج والزوار

وأوضح أن هذه المتابعة تأتي في إطار حرص المركز على سلامة الحجاج والزوار، وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال فترة الحج.

ودعا القحطاني الجميع إلى متابعة تقارير المركز الوطني للأرصاد، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.