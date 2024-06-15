شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج والعمرة يعلن نجاح تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، نجاح نجاح تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات.

وقال وزير الحج والعمرة، خلال مؤتمر صحفي بالمشاعر، إن بطاقة نسك من إنجازات موسم الحج.

وأوضح أن عدد حجاج موسم 1445 هـ بلغ 1.8 مليون حاج، من أكتر من 200 دولة.

وأكد أن جميعهم وقفوا بالصعيد الطاهر، مؤكدًا على استكمال المناسك بالتوجه إلى مزدلفة، ما بعدها.

وأشاد "الربيعة"، بحملة لا حج بلا تصريح، مؤكدًا أن إطلاق بطاقة "نسك" من منجزات موسم الحج 1445 هـ، والتي كان لها دورًا فعالًا في إرشاد الحاج.

