وزير الحج والعمرة يعلن نجاح تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات

ضيوف خادم الحرمين: فرحتنا بالحجّ كبيرة ونعجز عن شكر قيادة المملكة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشاف الخليفي".. 5 عقود في خدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية