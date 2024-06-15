وأشارت الوزارة إلى وجود (10) محاجر برية وجوية وبحرية، يسمح بدخول المواشي من خلالها؛ حيث يتم حجر المواشي المستوردة إلى حين استكمال كافة الإجراءات المحجرية، وتطبيق برنامج التحصين الوطني، بالإضافة إلى (13) محجرًا دوليًا معتمدًا من قبل المملكة في الدول المصدرة، ويتم فيها حجر المواشي لمدة تتراوح بين (15 إلى 21) يومًا.
يُشار إلى أن المملكة تستورد المواشي الحية من أكثر من (30) دولة منها: السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب أفريقيا ، وأستراليا، والبرازيل، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والأردن، كما تعمل على دراسة الوضع الوبائي لبعض الدول؛ لفتح نوافذ جديدة للاستيراد، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء).
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة تفسح أكثر من (2,1) مليون رأس من الماشية منذ بداية "ذو القعدة" استعدادًا لحج 1445 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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