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البيئة تفسح أكثر من (2,1) مليون رأس من الماشية منذ بداية "ذو القعدة" استعدادًا لحج 1445

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح (2,112,749) رأسًا من الماشية الحية (أغنام، أبقار، جِمال)، في الفترة من 1 ذي القعدة حتى 4 ذي الحجة 1445ه، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، وتلبية الطلب الكبير على المواشي أثناء الموسم. وبيّنت الوزارة، أن إرساليات المواشي المفسوحة، تضمنت (2,097,753) رأسًا من الماعز، و(10,611) رأسًا من الإبل، بالإضافة إلى (4,385) رأسًا من الأبقار، مؤكدة استمرار جهودها لمتابعة سير العمل والإجراءات في المحاجر المختلفة؛ لتوفير العدد الكافي من المواشي الحية الصحية والسليمة خلال موسم حج هذا العام، وتسهيل انسيابية دخول إرساليات المواشي الحية إلى المملكة، إلى جانب دعم المختبرات والمحاجر بالكوادر البيطرية؛ لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم تكدس الإرساليات.

وأشارت الوزارة إلى وجود (10) محاجر برية وجوية وبحرية، يسمح بدخول المواشي من خلالها؛ حيث يتم حجر المواشي المستوردة إلى حين استكمال كافة الإجراءات المحجرية، وتطبيق برنامج التحصين الوطني، بالإضافة إلى (13) محجرًا دوليًا معتمدًا من قبل المملكة في الدول المصدرة، ويتم فيها حجر المواشي لمدة تتراوح بين (15 إلى 21) يومًا.

يُشار إلى أن المملكة تستورد المواشي الحية من أكثر من (30) دولة منها: السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب أفريقيا ، وأستراليا، والبرازيل، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والأردن، كما تعمل على دراسة الوضع الوبائي لبعض الدول؛ لفتح نوافذ جديدة للاستيراد، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء).


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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