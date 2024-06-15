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نجاح خطط التصعيد من مكة ومشعر منى إلى صعيد عرفات .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، مساء اليوم، نجاح خطط التصعيد من مكة المكرمة ومشعر منى إلى صعيد عرفات.

وأضاف الربيعة أن ذلك تم باستخدام قطار المشاعر وأكثر من 20 ألف حافلة، وبمشاركة ما يقارب من 100 ألف من الميدانيين من منظومة التفويج من بينهم قرابة 60 ألف سائق ومرشد ميدني.

وأكد أن الفرق الميدانية تتابع على مدار الساعة الخدمات المقدمة للحجاج لضمان أفضل التسهيلات والخدمات لهم ، ووصلهم لأعلى درجات الراحة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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