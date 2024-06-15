شكرا لمتابعة خبر عن نجاح خطط التصعيد من مكة ومشعر منى إلى صعيد عرفات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، مساء اليوم، نجاح خطط التصعيد من مكة المكرمة ومشعر منى إلى صعيد عرفات.

وأضاف الربيعة أن ذلك تم باستخدام قطار المشاعر وأكثر من 20 ألف حافلة، وبمشاركة ما يقارب من 100 ألف من الميدانيين من منظومة التفويج من بينهم قرابة 60 ألف سائق ومرشد ميدني.

وأكد أن الفرق الميدانية تتابع على مدار الساعة الخدمات المقدمة للحجاج لضمان أفضل التسهيلات والخدمات لهم ، ووصلهم لأعلى درجات الراحة.