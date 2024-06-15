شكرا لمتابعة خبر عن حاج يعبر عن سعادته بالنت المجاني في مكة المكرمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر أحد الحجاج عن فرحته وسعادته بتوافر خدمة النت المجاني أثناء تواجدهم في مكة المكرمة لإبقائهم على تواصل دائم مع أسرهم ومشاركتهم جميع محطات وذكريات الحج التي لا تُنسى ، قائلاً ” الله اكبر علي خير الملك سلمان” .

وكانت قد قدمت وزارة الشؤون الإسلامية ، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المحلية، شرائح جوال شاملة “بيانات واتصال” كهدية لضيوف البرنامج خلال رحلتهم لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي بهدف تسهيل التواصل بين ضيوف البرنامج وذويهم وتم تسليم شرائح الجوال للحجاج فور وصولهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، ما يساعدهم على البقاء على اتصال دائم مع أسرهم في بلدانهم الأصلية والاطمئنان عليهم.