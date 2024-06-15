شاهد.. رجل وامرأة يقفزان في نهر بالهند وأحد الصيادين يعاقب الرجل بصفعات قوية على وجهه بعد إنقاذهما

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو لحظة قيام أحد الصيادين الهنود وهو يصفع رجلاً على وجهه عدة مرات بعدما قرر القفز رفقة امرأة في النهر.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية، فقد قرر الرجل عندما كان برفقة امرأة بالقرب من نهر جوماتي، أن يقفز في النهر.

وأوضحت أن الرجل والمرأة كادا أن يتعرضا للغرق لولا تدخل الصيادين وإنقاذهما.

وبين الفيديو المتداول أحد الصيادين بعد عملية الإنقاذ يصفع الرجل عدة مرات عقاباً له على فكرة القفز في النهر، فيما يقوم آخرين بإسعاف المرأة.