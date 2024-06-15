نائب أمير مكة يستقبل وزير الحج والعمرة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بمشعر عرفات وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة. واستمع أمير منطقة مكة إلى شرح عن أعمال وزارة الحج والعمرة خلال حج العام الحالي وما أثمر عنه التكامل بين الجهات المشاركة من نجاح لتصعيد ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى مشعر عرفات.



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